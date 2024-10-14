Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。取り出しやすさを最優先したメッセンジャーバッグ「BP-401」。「BP-401」が特に注力するのはスマホへのアクセス性です。また、一眼レフを持ち運びたい方にも最適なバッグともいえます。今回「BP-401」をお借りできたので、このバッグに備わった美学と機能性を紐解いていきます。スマホの取り