サッカー日本代表が13日、埼玉スタジアム2002で練習を行い、15日のワールドカップアジア最終予選オーストラリア戦へ向けてMF久保建英選手が意気込みました。練習では、選手たちの中に長谷部誠コーチも交ざり行い、パス回しなどを行う鳥かご練習では、伊東純也選手が長谷部コーチの股にボールを通し、笑顔を見せるなど、チームの雰囲気のよさが伝わった練習となりました。11日に敵地でのサウジアラビア戦に勝利し、ここまで唯一3連