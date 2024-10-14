艦載機がもうあるのに15年ぶり？実は今までの艦載機は空軍のだった!?イギリス海軍は2024年10月1日、ジェット戦闘機を運用する海軍航空隊が約15年ぶりに復活したと発表しました。第809海軍航空飛行隊のF-35B（画像：イギリス海軍）。F-35Bで構成された第809海軍航空飛行隊は、北海の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」で約1か月にわたり訓練を行ったとのことです。同隊は第二次世界大戦中の1941年に編成されて以降、1956年のス