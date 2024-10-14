中国軍は14日朝、台湾周辺で軍事演習を行うと発表した。台湾周辺での大規模な軍事演習は5月末以来。中国が「独立派」として警戒する台湾の頼清徳（ライチントー）政権への圧力を高める狙いとみられる。中国軍のSNSアカウントが2024年10月14日に公開した台湾周辺での直近３回の演習範囲。青で示した範囲が2022年8月、黄が今年5月、赤が今回中国軍の東部戦区の発表によると、陸海空とロケットの各軍が参加。発表された地図では、