きのう、茨城県阿見町の公園で22歳の男が小学2年生の女の子の頭部を金属製パイプで殴ったとして、現行犯逮捕されました。暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは、茨城県阿見町の無職・永井浩太朗容疑者（22）です。警察によりますと、永井容疑者はきのう午後3時半すぎ、阿見町の公園で遊んでいた小学2年生の女の子の頭部を金属製のパイプで殴った疑いがもたれています。女の子にけがはありませんでした。当時、公園には30人ほどがいま