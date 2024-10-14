中国人民銀行（中央銀行）と財政部は9日、共同作業部会を立ち上げて初の正式会合を行ったことをウェブサイトで同時に発表した。何が話し合われたのか？会合は、これまでの国債取引における緊密な協力を高く評価し、作業部会の運営体制を確立した。また、債券市場の運営状況などについて意見を交換した。今後の方針は？今後は、引き続き政策協調を強化し、関連する制度や取り決めを不断に最適化して、中国人民銀行の国債売買オペレ