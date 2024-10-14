64歳を迎えた俳優の熊谷真実さんは10月12日、自身のInstagramを更新。“ゾンビパック”を肌にまとい、スキンケアをする姿を披露しました。【実際の投稿：熊谷真実、ゾンビ具合が最高なショット】「全ての意味で最強&最高ですね！」熊谷さんは「今から収録収録前の儀式ルリビオゾンビバック」とつづり、3枚の写真を載せています。自然派化粧品を多く扱うルリビオのゾンビパックをした姿を披露。「今朝はゾンビ具合が最高だ