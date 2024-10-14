日本人投手の対決となった地区シリーズ第5戦ドジャースとパドレスの地区シリーズ第5戦は、史上初となる日本投手の投げ合いとなった。米もこのマッチアップに大注目。MLB公式X（旧ツイッター）も山本由伸とダルビッシュ有両投手の合成画像を投稿。「日本には最高の選手たちがいる」「最強の激突」などと英語でコメントが付き、2万を超えるいいねが寄せられる反響ぶりだ。試合前日、山本の第5戦先発が発表され、事前に先発が明ら