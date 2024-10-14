イングランド代表MFジャック・グリーリッシュが、フィンランド代表戦で直接FKを決めたDFトレント・アレクサンダー＝アーノルドとの驚きのやり取りを明かした。イングランド代表は13日、UEFAネーションズリーグ(UNL)2024-25のリーグBグループ2第4節でフィンランド代表と対戦し、敵地で3-1の勝利を収めた。前節、ギリシャ代表相手にリー・カーズリー暫定体制で初黒星を喫したイングランド。その敗戦からのバウンスバックを図った一戦