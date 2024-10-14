10月25日配信開始となるAmazon Originalドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』（Prime Video）より、主演・竹内涼真をはじめとするキャスト陣が見どころを語るインタビュー特別映像が解禁された。【動画】河合優実、青木崇高も登場！ドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』インタビュー特別映像本作は、巨大歓楽街に生きる主人公たちの人間模様を描き、リアルな現代日本を表現したゲーム「龍が如く」シリーズを原作として