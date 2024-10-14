大谷翔平・リンドーア PHOTO:Getty Images ＜2024年10月13日（日）（日本時間14日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 ニューヨーク・メッツ ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ナショナル・リーグチャンピオンシリーズがいよいよ開幕。対戦するドジャースとメッツのスターティ