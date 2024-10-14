高岡市で不用品買い取りとして訪れた80代女性の家から、およそ30万円のダイヤのネックスレスを盗んだとして22歳の男がきょう逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不詳、無職の外粼倭容疑者22歳です。警察によりますと、外粼容疑者は去年の10月2日、貴金属などの不用品を買い取るとして訪れた高岡市の80代の女性の家で、女性が目を離したすきに時価およそ30万円相当のダイヤのネックレス1本を盗んだ疑いが