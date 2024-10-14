BE:FIRSTの最新曲「Sailing」が、11月4日に配信リリースされることが決定した。これは、10月27日から放送スタートするTVアニメSPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編 エンディング主題歌として書き下ろされた楽曲。「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Hush-Hush」を手がけるChaki Zuluをプロデューサーに招き、栗原暁(Jazzin’park)、キーボードプレイヤー井上惇志とSKY-HIのコライトによって楽曲を制作。作詞には熱狂的『ONE PI