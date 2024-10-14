中国人民解放軍は、台湾を取り囲む形での軍事演習を実施すると発表しました。中国人民解放軍で台湾海峡を管轄する東部戦区は14日、台湾を取り囲む空海域で、「連合利剣−2024B」と呼ばれる軍事演習を開始すると発表しました。演習には陸軍・海軍・空軍・ロケット軍がすべて参加し、重要な港や海域の封鎖訓練や海上や陸上の目標への打撃訓練などを行うとしています。演習の期間については明示されていません。演習の目的