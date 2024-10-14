18年の牝馬クラシックを沸かせたリリーノーブルの初仔となるデンクマール(牡2、美浦・田中博康厩舎)が、月曜東京5Rの2歳新馬(芝1800m)でデビューVを狙う。 デンクマールは父モーリス、母リリーノーブル、母の父ルーラーシップの血統。母は重賞にこそ手が届かなかったが、17年の阪神JFで2着、18年の桜花賞で3着、オークスで2着。アーモンドアイやラ