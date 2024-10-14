ラタム航空グループは、リブレットフィルム「AeroSHARK」を採用した。ルフトハンザ・テクニックとドイツの化学産業大手のBASFが共同開発した「AeroSHARK」は、鮫の流体力学的皮膚を再現したフィルム。貼付することで空気抵抗が低減され、燃料消費量と二酸化炭素外出両は約1％削減できるという。2023年12月に、ボーイング777-300ER型機に「AeroSHARK」の貼付を開始し、実証試験を行っていた。結果を受けて、ラタム航空ブラジルが運