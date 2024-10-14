セガの大ヒットゲーム『龍が如く』シリーズを基にオリジナル脚本で制作されたAmazon Originalドラマ『龍が如く 〜Beyond the Game〜』（英題『Like a Dragon: Yakuza』、全6話）が、240以上の国や地域で2024年10月25日（金）よりPrime Videoで世界独占配信される。その配信開始に先駆け、主演の竹内涼真をはじめ豪華キャスト陣によるインタビュー特別映像が公開された。＞＞＞『龍が如く 〜Beyond the Game〜』メイキング写真を見