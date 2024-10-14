米大リーグのポストシーズンは１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ、ドジャース（西地区１位）―メッツ（東地区３位）の初戦が行われる。ドジャースの大谷翔平は１番指名打者でスタメンに名を連ねた。先発投手はメッツが千賀滉大、ドジャースはパドレスとの地区シリーズ第２戦でも先発した右腕フラハティ。試合開始は日本時間午前９時１８分の予定だ。（デジタル編集部）ドジャースのスタメンは、地区シリー