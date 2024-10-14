＜朝鮮日報＞北朝鮮「国境付近の砲兵部隊に完全な射撃準備を指示」＜東亜日報＞与党代表「竜山は人事刷新必要」「大統領夫人ライン」の更迭要求＜中央日報＞与党代表が提起した大統領室の刷新大統領夫人ラインに照準＜ハンギョレ＞無人機・体制批判ビラ巡る攻防軍事的緊張へと発展＜京郷新聞＞「そこに世の中を見る異なる視線がある」韓江が独立系書店守った理由＜毎日経済＞米国に「株式移民」外国株購入した個人投資家