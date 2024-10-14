Prime Video にて世界独占配信される実写ドラマ「龍が如く〜Beyond the Game〜」から、竹内涼真、賀来賢人、青木崇高ら主要キャストが作品の舞台裏や見どころを語るインタビュー映像が公開された。原作は、来年20周年を迎えるセガの大ヒットゲーム「龍が如く」シリーズ。実写ドラマは、歓楽街・神室町を舞台に、伝説の極道“堂島の龍”に憧れる主人公・桐生一馬（竹内）の成長物語を、全6話のオリジナル脚本で描き出す。桐生