農水省は2024年7月からの1年間の1人当たり消費量を54.4キログラムと前提して年間需要量を推定している（記者撮影）この夏、食品スーパーの棚から消えたおコメ。秋に新米が出回り始めて品薄が一段落したと思いきや、大幅に値上がりしている。9月の東京都区部の消費者物価指数でコメ類は前年同月に比べて41.4%上昇。5キロ2000円だった価格が2800円に上がった計算となる。実に49年ぶりの伸び率だ。コメ価格の上昇を受け、外食チェーン