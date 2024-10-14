◇セCSファーストシリーズ第2戦阪神3−10DeNA（2024年10月13日甲子園）敗戦後、応援団はコンバットマーチを奏で「オカダ、オカダ、オカダッ！」とコールが響いていた。それでも阪神監督・岡田彰布はベンチから出てこなかった。終戦、つまり、退任が決まっている岡田の最後を意味する。岡田や選手たちがグラウンドに整列しての一礼を待っていたスタンドは不満のざわめきに包まれた。球団から事情説明があった。球団社長