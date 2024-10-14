プロ野球は16日にクライマックスシリーズ（CS）のファイナルステージ（S）が始まる。セ・リーグは巨人、パ・リーグはソフトバンクと両リーグの優勝チームが対戦相手が勝ち上がってくるのを待つ日々。一方で海の向こうでは大リーグがプレーオフのまっただ中。その「スピード感」と比べると、日本のプロ野球はどうしても「間延び」している印象を持ってしまう。巨人が優勝を決めたのが9月28日。シーズン最終戦は10月2日だった。