サッカーJ3リーグ第32節の10試合が、12日（土）、13日（日）に開催されました。11戦負けなしの首位大宮アルディージャは、ホームで福島ユナイテッドFCに3−2で勝利。第32節を終えて23勝7分2敗の勝ち点76となり、6節を残して自動昇格圏内の2位以上が確定。昨季はクラブ初のJ3降格を味わいましたが、1年でJ2復帰となりました。2位FC今治は、Y.S.C.C.横浜に3−1で勝利。勝ち点16差のままでした。次節は直接対決。この結果次第で大宮の