◇第36回出雲駅伝(14日、出雲大社正面鳥居前〜出雲ドーム前:全6区間45.1キロ)14日に開催される第36回出雲駅伝の区間エントリーが発表されました。3連覇を狙う駒澤大学は、1区（8.0キロ）に桑田駿介選手(1年)を登録。前回1区区間賞のエース篠原倖太朗選手(4年)は、6区(10.2キロ)に配置されました。前回2区区間賞の佐藤圭汰選手(3年)は登録メンバーから外れています。青山学院大学は、今季好調の鶴川正也選手(4年)を1区に登録。3区(8