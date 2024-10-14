ホワイトワンピにビタミンカラーのニットカーデをONして、パッと華やかな印象に。歩きやすいショートブーツなら一日中遊んでも疲れ知らず♪10月14日（月・祝）のおすすめコーデをご紹介します。可愛さオーラを放つビンクシャギーで全方位モテ♡出典: 美人百花.com優しげな可愛さに包まれるシャギーカーデをピンクで甘口にON。暗くなりがちなアウタールックを華やかに。ニットカーディガン￥9,900、ワンピース（ベルト付き）