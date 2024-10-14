盛岡競馬場で10月14日(月)に行われるマイルチャンピオンシップ南部杯(3歳上・JpnI・ダ1600m)。持ち回りのJBC競走を除けば、東京、名古屋、大阪の三大都市圏以外で実施される唯一のGI級レースである。 JRA所属馬6頭に加え、地方馬も役者揃い。サマーチャンピオンを勝ったアラジンバローズ、昨年の南関東三冠馬ミックファイア、帝王賞で地方馬最先着だったサヨノネイチヤが駒を進めてきた。JRAの開催もあるが