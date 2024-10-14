ザ・ビートルズの新作映画で、俳優ジョセフ・クイン（30）がジョージ・ハリスン役を演じることになった。ビートルズのメンバーそれぞれの視点から描くサム・メンデス監督の新作。ネットフリックス人気ドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のジョセフがキャスト入りした。 【写真】ライブで熱唱する若き日のジョージ・ハリスン この作品はバンドの設立したアップル・コアとポ&