韓国で12日、「第15回 コリアドラマアワード」が開催され、豪華俳優陣が一堂に会した。 【写真】トロフィーを手に笑顔がこぼれるイ・ハニ 同アワードは、「コリアドラマフェスティバル」の一環として開催される授賞式で、過去1年間に放送された地上波、総合編成チャンネル、ケーブル、OTTプラットフォームのドラマを統合し、出演俳優およびOST（オリジナル・サウンドトラック）を審査する授賞