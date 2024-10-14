◆サッカー◇高円宮杯Ｕー１８プレミアリーグＷＥＳＴ第１８節静岡学園高２−２岡山（１３日・時之栖）９位の静岡学園高が１０位の岡山Ｕ―１８に２度先行されながらも追いつき、２―２で引き分け。粘り腰で勝ち点１を積み上げ、リーグ残留へ一歩前進した。静学は０―１の後半３７分にＦＷ乾皓洋（こうよう、３年）が同点弾。２分後に失点も、同４３分にＭＦ四海星南（しかい・せな、２年）がゴールを決めた。１点を追う後半