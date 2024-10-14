プロ野球のクライマックスシリーズのファーストステージは13日、セ・パともに第2戦まで終了。セ・リーグはリーグ3位のDeNAが2連勝で2位阪神を破り、ファイナルステージ進出を決めました。一方パ・リーグは、3位のロッテが先勝したものの、第2戦は2位の日本ハムがサヨナラ勝ちし逆王手をかけました。2007年から始まったクライマックスシリーズでこれまで行われたのは、セ・パ合わせてのべ32回。この内ファーストステージ初戦を制し