マツコ・デラックスと村上信五（SUPER EIGHT）が出演する、きょう14日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし 秋の2時間スペシャル』（後9：00〜後10：54）では「全国のご当地問題を調査した件」「中国から夜ふかし第6弾」「桐谷さん人生初の兄妹4人旅」「フェフ姉さんが運転免許取得に挑戦」を送る。【番組カット】運転に苦戦！あわただしいフェフ姉さん「桐谷さんの夏に密着した件 〜人生初の兄妹4人旅〜」では、