ABCテレビ『おはよう朝日 土曜日です』『おはよう朝日です 祝日版』の公式YouTubeチャンネル「おは土 おは祝 ゲーム部」が14日、開設された。自他共に認める“ゲーム好き”の北村真平アナウンサー（40）をはじめ、ゲーム好きがそろう『おは土』『おは祝』メンバーがゲーム配信をしていく。【個別ショット】『おは朝』アナウンサー体制を一新小櫃アナ＆澤田アナ抜てき『おは土』『おは祝』では、これまでもスタジオで出演者が