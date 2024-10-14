目標への道のりを突き進む大谷。移籍1年目でワールドシリーズ制覇なるか(C)Getty Images10月の戦いでも、スポットライトは「日本人スター」に向けられている。ドジャースの大谷翔平は最終第5戦までもつれたパドレスとの地区シリーズにおいて、初戦で3ランホームランを放つなど印象的な活躍をみせ、リーグ優勝シリーズ進出に貢献した。念願のポストシーズン、相手バッテリーのマークも厳しく本塁打は1本のみとなっているものの