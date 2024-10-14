疲労感に襲われがち。仕事もイマイチやる気が出ずミスしそう。幻想的なロケーションが有名なスポットでパワーチャージを。金運も低め。ストレス発散の買い物は程々に。恋愛は無防備に出会いを受け入れると危険。カップルはお互いを尊重し合うことで関係が安定します。