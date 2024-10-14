モヤモヤモードな週。仕事も決定事項が突然変更するなど不安定。多方面にネットワークを広げることが開運策に。また、在宅勤務の人はワークスペースの模様替えが○。美容は欲張ってあれこれチャレンジすると後悔しそう。恋愛はブルー系のファッションで魅力アップに。