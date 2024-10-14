多彩な人脈が広がる週。あなた自身も、コミュニケーション能力に長け周囲を魅了します。仕事は、転職や独立など新天地へのチャレンジにツキあり。異業種の人からラッキーな情報を入手する暗示も。恋愛は直感に従い動くと○。また、センスの良さが際立つ相手と進展しそう。