仕事運が好調。特に未知な世界にチャンスが潜んでいます。新たなスキル取得にトライしてみては?ただ、金運は週末から低め。お金を丁寧に扱うと財運アップに。恋愛はパートナーへの不満が募りそう。一度距離を置いたり共通に楽しめる趣味を見つけることが関係修復に。