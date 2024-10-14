穏やかモードな週。また、生活改善の好機。悪習慣から漸く脱皮できそう。イメチェンも○。仕事は合理性に優れ、難しい案件もスムーズに対処できます。金運はカルチャーや習い事など形に残らない投資にツキあり。恋愛は仲間と気軽に会えるスポットに出会いが潜んでいます。