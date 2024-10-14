計画的に動かないと痛い目に遭う週。気ままなレジャーもタブー。仕事は下手に正義を振りかざすと損をする恐れが。ドライなスタンスでこなしましょう。また、健康は腰痛に気をつけて。恋愛は駆け引きせず素直な振る舞いがモテキーに。身近にいる人と関係が進展する暗示も。