億劫になりがちな週。あなたらしくなくダラダラと仕事をこなす恐れも。日帰り旅行が運気好転アクション。また、健康はお腹の冷えに注意を。恋愛は外人と恋に落ちるなど今まで縁のなかったタイプと遭遇するかも。肩肘張らずフランクなマインドで付き合うと進展しそう。