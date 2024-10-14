フードブランド「ねこねこ」は、10月15日（火）から、猫の形がかわいいクリスマスケーキの予約受付を「ねこねこチーズケーキ」取り扱い店舗で開始する。【写真】豪華な2段ケーキも！クリスマス商品一覧■チョコやいちごのケーキが登場今回「NEKO NEKO WINTER HOLIDAYS」の第3弾として発売されるのは「ねこホリデーケーキ〜チョコレート〜」、「白ねこホリデーケーキ〜ホワイトチョコ＆ベリー〜」、「クリスマス ねこねこWチ