「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの地元放送局「スポーツネットＬＡ」のリポーター、キアステン・ワトソンさんが、試合前に自身のインスタグラムに新規投稿。ドジャースタジアムのベンチで勝負服を公開した。オフホワイトのワンピースに身をつつみ、「ＮＬＣＳ，ｌｅｔ’ｓｇｏ！！！」とつづったワトソンさん。抜群のスタイルだけでなく、知的でゴージャスな雰