アイドルグループ「あまいものつめあわせ」ちとせよしのが１３日までに自身のＳＮＳを更新し、人気アニメの博覧会へ行った際の写真を公開した。インスタグラムで「エヴァンゲリオン大博覧会ｉｎ六本木ミュージアム」と書き始め、「朝から宇多田ヒカルさんのＢｅａｕｔｉｆｕｌＷｏｒｌｄを聴いて気持ちを高めながら向かいましたアスカ、来日な概念コーデ」と続け、黄色いミニ丈ワンピースを着て、アニメ内に登場するキャラの