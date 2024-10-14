＜情報最前線：エンタメ音楽＞「冬が来る前に」などで知られる美しい歌声の夫婦フォークデュオ、紙ふうせんが11月18日に東京・南青山マンダラで、結成50周年記念ライブ「紙ふうせんin MANDALA〜懐かしい未来〜」を開催する。結婚50周年、金婚式を迎えた後藤悦治郎（78）と平山泰代（77）に、その軌跡を聞いた。【小谷野俊哉】■対話できる環境で2人で紙ふうせんを結成して50年がたつ。記念ライブに向けて、後藤は「素の僕らを