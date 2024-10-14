ma2の人気コミックを主演・菊池風磨×ヒロイン・久間田琳加で実写ドラマ化した『私たちが恋する理由』。オフィスを舞台に、6人の男女が焦れったくもほろ甘い“大人のピュア恋”を繰り広げる。10月12日（土）に放送された第1話では、Travis Japanの七五三掛龍也演じる坂元凌が、憧れの先輩・市川絢香（山崎紘菜）をランチに誘う一幕があった。【映像】憧れの先輩をランチに誘うも…しょんぼり顔もキュートな“後輩系眼鏡男子”坂元