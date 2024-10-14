西部謙司が考察サッカースターのセオリー第18回トゥーン・コープマイネルス日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。今回は、ユベントスのオランダ人MFトゥーン・コープマイネルスを紹介。彼のプレーが示している「新しいトップ下像」に迫ります。【サッカーの「10番」とは】現代サッカ