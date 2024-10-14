アスレチックチャレンジカップ男子5000mにて屋外日本人学生新記録を樹立した駒澤大学の篠原倖太朗photo by Yohei Osada/AFLO SPORT【３連覇のかかる駒澤大】大学駅伝の開幕戦である出雲駅伝が本日開催される。今年の箱根駅伝の前哨戦としてチーム状態や個々の選手の現状などを把握するのはもちろん、大学駅伝３冠を目指すチームにとっては負けられない重要な初戦になる。出雲駅伝は全６区間、45.1キロと短く、スピード駅伝