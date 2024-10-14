元人気子役の女優・小林星蘭が１３日までに自身のインスタグラムを更新し、７月の思い出ショットを公開した。インスタグラムで「これは７月のおもいで」とつづり、３枚の写真をアップ。３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」のライブに参加した際の写真を公開し、三つ編みのアレンジヘアにライブのペンライトやタオルを持ってポーズするショットを披露した。この投稿にファンからは「とっても可愛（かわい）い」「