10月14日は「スポーツの日」です。この日は、全国でさまざまなスポーツイベントが行われます。ところで、運動が得意な子どももいれば、苦手な子どももいますが、両者は何が違うのでしょうか。子どもが運動音痴を克服することは可能なのでしょうか。幼児・小学生向けのスポーツ教室「忍者ナイン」を展開する、やる気スイッチグループ（東京都中央区）教育第3事業本部研修採用課長で、元日本オリンピック委員会強化スタッフの植